В Харьковской области сработала воздушная тревога

Воздушная тревога, по предварительным данным, сработала днем 9 января в Харьковской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Фото: YouTube YouTube

"Харьковская область. Воздушная тревога объявлена в 10.11 (мск)", - поясняется в публикации.

Стало известно, что карта упомянутого региона выделена красным.

Другие подробности по ситуации с воздушной тревогой в Харьковской области пока не приведены. Неизвестно, как долго будет работать тревога в Харьковской области Украины.

С 10 октября 2022 года российские Вооруженные силы (ВС) проивзодят обстрелы энергетических и военных объектов Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это стало ответом, в частности, на атаку на Крымский мост, которую организовали украинские спецслужбы.