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15 минут назад

Власти: в Харьковской области сработала воздушная тревога

Газета.Ru

Воздушная тревога, по предварительным данным, сработала днем 9 января в Харьковской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Харьковской области сработала воздушная тревога
Фото: YouTubeYouTube

"Харьковская область. Воздушная тревога объявлена в 10.11 (мск)", - поясняется в публикации.

Стало известно, что карта упомянутого региона выделена красным.

Другие подробности по ситуации с воздушной тревогой в Харьковской области пока не приведены. Неизвестно, как долго будет работать тревога в Харьковской области Украины.

С 10 октября 2022 года российские Вооруженные силы (ВС) проивзодят обстрелы энергетических и военных объектов Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это стало ответом, в частности, на атаку на Крымский мост, которую организовали украинские спецслужбы.

Ранее в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Также 6 января воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

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