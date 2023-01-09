В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.

По его информации, тревогу объявили в 12:31 (13:31 мск).

Ранее стало известно, что воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации производят обстрелы энергетических и военных объектов Украины. Президент страны Владимир Путин заявил, что это стало ответом, в частности, на атаку на Крымский мост, которую организовали украинские спецслужбы.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.