В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Читатели Daily Mail раскритиковали снос памятников на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали политику украинского государства по сносу связанных с русской культурой памятников.

В Британии раскритиковали снос памятников на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поводом для возмущенных комментариев стала новость о демонтаже в Днепропетровске (украинское название – Днепр) памятника ученому Михаилу Ломоносову.

Так, пользователь eureka_dc заявила, что это позор украинских властей, поскольку сносятся памятники тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту. Наверняка у них нет ни одного украинского поэта, который мог бы сравниться с Пушкиным, передает РИА «Новости» текст комментария.

Напомним, ранее в Днепропетровске и других городах Украины стали сносить памятники русскому поэту Александру Пушкину.

В свою очередь Frank Ryan отметил, что в Киеве собирают написанные на русском книги и уничтожают их.

«Где же мы о таком слышали раньше?» – задался вопросом он.

Пользователь maveriiiick написал, что когда приходится сносить памятники, значит, сторона проигрывает в конфликте.

LadyBugElle сравнила украинцев с движением BLM в США, активисты которого сносят памятники, так как их оскорбляет история.

Klouss назвал Украину дикой страной.

«Именно такую диктатуру финансируют ваши налоги», – подытожил pamery.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду направлен проект закона, который позволит продолжить «процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина».

В мире,Михаил Ломоносов,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители