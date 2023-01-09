Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали политику украинского государства по сносу связанных с русской культурой памятников.

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Поводом для возмущенных комментариев стала новость о демонтаже в Днепропетровске (украинское название – Днепр) памятника ученому Михаилу Ломоносову.

Так, пользователь eureka_dc заявила, что это позор украинских властей, поскольку сносятся памятники тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту. Наверняка у них нет ни одного украинского поэта, который мог бы сравниться с Пушкиным, передает РИА «Новости» текст комментария.

Напомним, ранее в Днепропетровске и других городах Украины стали сносить памятники русскому поэту Александру Пушкину.

В свою очередь Frank Ryan отметил, что в Киеве собирают написанные на русском книги и уничтожают их.

«Где же мы о таком слышали раньше?» – задался вопросом он.

Пользователь maveriiiick написал, что когда приходится сносить памятники, значит, сторона проигрывает в конфликте.

LadyBugElle сравнила украинцев с движением BLM в США, активисты которого сносят памятники, так как их оскорбляет история.

Klouss назвал Украину дикой страной.

«Именно такую диктатуру финансируют ваши налоги», – подытожил pamery.