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34 минуты назад

Польша пригрозила Германии проблемами за отказ обсуждать выплату компенсаций

ТАСС

Польский МИД предупредил Германию, что ее отказ вести переговоры с Варшавой о выплате Польше компенсаций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, станет для имиджа этой страны "большой проблемой". Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Им будет стыдно за это»: Польша пригрозила Германии проблемами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее МИД Польши сообщил, что немецкие власти проинформировали Варшаву, что считают вопрос о компенсациях закрытым и не будут вести диалог по этой теме.

"Этот ответ, его форма в одно предложение показывает далекоидущее высокомерие, отсутствие уважения по отношению к жертвам", - сказал Яблоньский.

По его словам, "этот ответ, его характер и стиль будет для Германии большой имиджевой проблемой".

"Потому что мы будем говорить об этом очень громко. Германия говорит о себе, что хочет быть моральным государством, которое определяет тренды, если говорить о правах человека и международном праве, но одновременно делает нечто такое. Это будет для них большой проблемой. Им будет очень стыдно за это", - предупредил представитель МИД Польши.

Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами республики трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

ФРГ официально отказалась выплачивать Польше репарации

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.

В мире,Збигнев Рау,Павел Яблоньский,
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