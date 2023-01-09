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1 час назад

Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II

Москва24

Герцог Сассекский принц Гарри объяснил, почему не попрощался с бабушкой, королевой Елизаветой II. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

Принц Гарри объяснил, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II
Фото: ТАСС/EPA/VICKIE FLORESТАСС/EPA/VICKIE FLORES

По словам Гарри, его не пригласили на самолет, который вез всю королевскую семью в шотландский замок Балморал для прощание с Елизаветой II. Из-за этого герцогу пришлось самостоятельно добираться до туда из Лондона. К его приезду королева уже скончалась.

Королева Великобритании умерла в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.

Ранее стало известно, что в шотландский замок, где Елизавета II находилась до смерти, прибыли четверо детей монарха и ее внук принц Уильям. Также туда отправились принц Гарри с Меган Маркл.

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