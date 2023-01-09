Принц Гарри объяснил, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II

Герцог Сассекский принц Гарри объяснил, почему не попрощался с бабушкой, королевой Елизаветой II. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.
По словам Гарри, его не пригласили на самолет, который вез всю королевскую семью в шотландский замок Балморал для прощание с Елизаветой II. Из-за этого герцогу пришлось самостоятельно добираться до туда из Лондона. К его приезду королева уже скончалась.
Королева Великобритании умерла в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.
Ранее стало известно, что в шотландский замок, где Елизавета II находилась до смерти, прибыли четверо детей монарха и ее внук принц Уильям. Также туда отправились принц Гарри с Меган Маркл.