Принц Гарри объяснил, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II

Герцог Сассекский принц Гарри объяснил, почему не попрощался с бабушкой, королевой Елизаветой II. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

Фото: ТАСС/EPA/VICKIE FLORES ТАСС/EPA/VICKIE FLORES

По словам Гарри, его не пригласили на самолет, который вез всю королевскую семью в шотландский замок Балморал для прощание с Елизаветой II. Из-за этого герцогу пришлось самостоятельно добираться до туда из Лондона. К его приезду королева уже скончалась.

Королева Великобритании умерла в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.