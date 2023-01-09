Американский политолог Тед Гален Карпентер заявил в своей статье для The American Conservative, что на Западе продолжают изображать Украину как свободолюбивую демократию вопреки накапливающимся доказательствам, что это не так. Он напомнил о запрете партий, закрытии оппозиционных СМИ и других решениях украинского правительства.

Карпентер обратил внимание на «политический и медийный праздник», сопровождавший официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его выступление перед Конгрессом.

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В декабре 2022-го Зеленский посетил Вашингтон, встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом. На пресс-конференции по итогам переговоров Байден пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и поставят Киеву ЗРК Patriot. Тогда же было объявлено о пакете помощи Украине в размере 1,85 миллиарда долларов.

Карпентер рассказал, что на сайте «Голоса Америки» позже вышла статья, сравнивающая выступление Зеленского с обращением Уинстона Черчилля к Конгрессу в декабре 1941 года «с точки зрения его героического тона и содержательной значимости». The New York Times заявила, что моральный дух украинского общества был значительно поддержан тем, что Зеленского «приветствовали как героя» в Вашингтоне.

Старший редактор 19FortyFive Мэтт Сучиу отчитал члена палаты представителей Лорен Боберт из Колорадо и ее коллегу из Флориды Мэтта Гетца за то, что они «отказались аплодировать и присоединиться к стоячим овациям». А Дэвид Фрум в своей статье в Atlantic заявил, Зеленский «вернул» США к демократическим ценностям: «Он приехал в США, чтобы поблагодарить нас за поддержку Украины, но благодарить его должны американцы».

По мнению Карпентера, речь Зеленского увековечила миф о том, что Украина - «отважная демократия, защищающая бастионы свободы».

Эксперт подчеркнул, что Украина не заслуживала такого статуса даже до кризиса, а после начала конфликта «склонность Киева к систематическим репрессиям стала намного сильнее».

«Сегодняшняя Украина - коррумпированное и все более авторитарное государство. Это не демократия даже в самом широком определении этого термина. К сожалению, сторонники Киева на Западе продолжают игнорировать, преуменьшать или даже оправдывать репрессивное поведение режима Зеленского», - заявил Карпентер.

Он подчеркнул, что подлинные демократии не запрещают оппозиционные партии и не закрывают оппозиционные СМИ, а также не подвергают жесткой цензуре издания и каналы, которым позволяют работать. Подлинные демократии не объявляют вне закона церкви и не публикуют «черные списки» отечественных и зарубежных критиков, отметил автор.