Польский депутат поругался с телеведущим из-за российского огурца

Депутат польского сейма Яцек Бурый раздавил огурец об стол ведущего телеканала TVP Info 8 Милоша Клечека после обвинений в заработке благодаря продаже российских овощей. Как сообщает газета «Известия», инцидент произошел в эфире в воскресенье, 8 января.

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В ходе передачи журналист припомнил депутату его заявление о «недорогом» топливе в стране и поинтересовался, хотел бы Бурый, чтобы поляки заправлялись бензином по стоимости в 10 злотых (примерно 126 рублей) за литр.

«Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», — добавил Клечек.

В ответ на это депутат заявил, что ведущий зарабатывает большие деньги на государственном телеканале, не зная, каково живется гражданам страны, о которых он говорит.

«Ты такой умник, пожалуйста, это тебе», — сказал Бурый, после чего достал огурец, раздавил его на столе журналиста и покинул студию.