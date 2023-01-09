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15 минут назад

Польский депутат поругался с телеведущим из-за российского огурца

Никита Бородкин

Депутат польского сейма Яцек Бурый раздавил огурец об стол ведущего телеканала TVP Info 8 Милоша Клечека после обвинений в заработке благодаря продаже российских овощей. Как сообщает газета «Известия», инцидент произошел в эфире в воскресенье, 8 января.

Польский депутат поругался с телеведущим из-за российского огурца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе передачи журналист припомнил депутату его заявление о «недорогом» топливе в стране и поинтересовался, хотел бы Бурый, чтобы поляки заправлялись бензином по стоимости в 10 злотых (примерно 126 рублей) за литр.

«Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», — добавил Клечек.

В ответ на это депутат заявил, что ведущий зарабатывает большие деньги на государственном телеканале, не зная, каково живется гражданам страны, о которых он говорит.

«Ты такой умник, пожалуйста, это тебе», — сказал Бурый, после чего достал огурец, раздавил его на столе журналиста и покинул студию.

Сам Клечек после инцидента обвинил депутата польского парламента в «запланированным шоу», напомнив зрителям о солидных доходах, которые Бурый получил от продажи в Польше российских огурцов.

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