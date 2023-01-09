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19 минут назад

Настоятель Киево-Печерской лавры обвинил власти в гонениях на церковь

Лера Букина

Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на церковь после того, как в соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний провел рождественское богослужение. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Настоятель Киево-Печерской лавры раскритиковал власти Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры была проведена рождественская служба. До этого там проходили богослужения канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

На рождественском богослужении присутствовали военные, политики, в частности, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

«Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. И раз на Церковь, то и на ее главу - Христа», - заявил настоятель.

Он считает, что Успенский собор Киево-Печерской лавры пережил «надругательство».

Кроме того, настоятель обвинил власти в вооруженном сопротивлении против своего народа.

«Нас было 10 тыс., а их 1 тыс., но у них были автоматы, у них были пистолеты», - заявил он.

Ранее издание Lb.ua сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В мире,Кирилл Тимошенко,Руслан Стефанчук,Владимир Зеленский,Александр Ткаченко,Верховная Рада,
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