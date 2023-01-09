Настоятель Киево-Печерской лавры раскритиковал власти Украины

Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на церковь после того, как в соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний провел рождественское богослужение. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры была проведена рождественская служба. До этого там проходили богослужения канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
На рождественском богослужении присутствовали военные, политики, в частности, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
«Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. И раз на Церковь, то и на ее главу - Христа», - заявил настоятель.
Он считает, что Успенский собор Киево-Печерской лавры пережил «надругательство».
Кроме того, настоятель обвинил власти в вооруженном сопротивлении против своего народа.
«Нас было 10 тыс., а их 1 тыс., но у них были автоматы, у них были пистолеты», - заявил он.
Ранее издание Lb.ua сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).