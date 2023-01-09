Принц Гарри назвал злодейкой супругу короля Карла III

Герцог Сассекский принц Гарри назвал королеву-консорта Камиллу "опасной злодейкой". Своим отношением к супруге короля Карла III он поделился в интервью американскому каналу CBS, посвященном выходу его мемуаров Spare ("Запасной").

Фото: AP/Kirsty Wigglesworth AP/Kirsty Wigglesworth

Гарри обвинил Камиллу в том, что она состояла в отношениях с королем еще во времена его брака с принцессой Дианой. Герцог подчеркнул, что она была "третьим человеком" в их паре. Также, по его словам, Камилла часто "сливала" информацию британским СМИ, чтобы заручиться их поддержкой и создать себе благоприятный имидж.

Он отметил, что именно хорошие отношения королевы-консорта с местными СМИ сделали ее опасной. Поскольку, по его словам, члены королевской семьи часто читают таблоиды за завтраком, и даже недостоверная информация оставляет свой отпечаток.

Ранее Гарри в интервью тому же телеканалу рассказал, почему не успел попрощаться с бабушкой, королевой Елизаветой II.