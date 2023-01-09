Украина указала на эффективность российских кибератак

Замглавы Госспецсвязи Украины Виктор Жора, руководящий операциями по кибербезопасности в стране, указал на эффективность российских кибератак на объекты критической инфраструктуры. Его цитирует Politico.

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В качестве примера он привел атаку на энергетическую компанию ДТЭК в июле 2022 года. Как утверждает Жора, одновременно с ракетным ударом по Криворожской ТЭЦ, россияне атаковали и корпоративную сеть.

Представитель Госспецсвязи также заявил, что аналогичную скоординированность действий он наблюдал в Одессе, Николаеве и Львове, где обстрелы подкреплялись кибератаками на местных интернет-провайдеров, органы власти и веб-сайты.

Жора подчеркнул, что такие атаки нарушают работу служб передачи данных, IT-инфраструктуры, электросетей, телекоммуникаций и критической инфраструктуры.