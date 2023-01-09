Настоятель Киево-Печерской лавры раскритиковал власти Украины

Украинские власти начали гонения на церковь, а Успенский собор Киево-Печерской лавры пережил «надругательство», заявил его настоятель митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
Кощунство, по мнению митрополита, произошло во время службы главы раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания в церкви монастыря 7 января 2023 года. Священнослужитель назвал Епифания «сущим бесом», а верующих призвал к тишине и молитве во время службы в храме Агапита Печерского, находящегося на территории Нижней лавры.
«Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. И раз на Церковь, то и на ее главу — Христа», — сказал митрополит.
Он также обвинил власти в вооруженном сопротивлении против своего народа.
«Они вооружились против своего народа. Я не настолько глупый, чтобы благословить вас, чтобы идти на смерть. Ещё не время. Каждый изберет свой подвиг, который захочет. Их еще будет много впереди», — подытожил священник.
Киево-Печерскую лавру киевские власти передали ПЦУ в начале декабря. 7 января ее глава Епифаний впервые провел службу в соборе монастыря. На входе в церковь дежурили отряды полиции. Представители украинских силовых структур проверяли документы у тех, кто хотел попасть в здание.