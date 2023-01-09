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8 минут назад

В Польше разгорелся скандал из-за российского огурца

Елена Прошина

Сенатор польского сейма Яцек Бурый в эфире телеканала TVP Info раздавил огурец и покинул студию, не дожидаясь конца съемок. Таким образом он отреагировал на обвинения в обогащении за счет продажи овощей из России. Об этом пишет «МК» со ссылкой на соответствующий выпуск телешоу на YouTube.

В Польше разгорелся скандал из-за российского огурца
Фото: ТАССТАСС

Ведущий программы Милош Клечек напомнил сенатору, что он как-то выступал за повышение цен на автомобильных заправках.

«Ранее вы говорили, что хотели бы, чтобы поляки заправлялись за 10 золотых. Это ваша мечта, сенатор? Да, вы можете себе такое позволить», — отметил он и пояснил телезрителям, что Бурый торгует овощами из России, за счет чего и смог разбогатеть.

Яцек Бурый в ответ на это заявил, что Милош Клечек сам работает на государственном предприятии и получает огромную зарплату. Таким образом он намекнул, что ведущему не понять, с какими трудностями пришлось столкнуться обычным гражданам Польши в ходе кризиса.

«Умник, это тебе», — сказал Бурый, затем достал из кармана огурец и разбил его об стол.

После этого сенатор покинул студию телеканала TVP Info.

Ведущий Милош Клечек после инцидента выразил мнение, что Яцек Бурый захотел провести мощное шоу, а затем обвинил его в обогащении за счет продажи овощей из России.

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