В Польше разгорелся скандал из-за российского огурца

Сенатор польского сейма Яцек Бурый в эфире телеканала TVP Info раздавил огурец и покинул студию, не дожидаясь конца съемок. Таким образом он отреагировал на обвинения в обогащении за счет продажи овощей из России. Об этом пишет «МК» со ссылкой на соответствующий выпуск телешоу на YouTube.

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Ведущий программы Милош Клечек напомнил сенатору, что он как-то выступал за повышение цен на автомобильных заправках.

«Ранее вы говорили, что хотели бы, чтобы поляки заправлялись за 10 золотых. Это ваша мечта, сенатор? Да, вы можете себе такое позволить», — отметил он и пояснил телезрителям, что Бурый торгует овощами из России, за счет чего и смог разбогатеть.

Яцек Бурый в ответ на это заявил, что Милош Клечек сам работает на государственном предприятии и получает огромную зарплату. Таким образом он намекнул, что ведущему не понять, с какими трудностями пришлось столкнуться обычным гражданам Польши в ходе кризиса.

«Умник, это тебе», — сказал Бурый, затем достал из кармана огурец и разбил его об стол.

После этого сенатор покинул студию телеканала TVP Info.