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27 минут назад

В офисе Зеленского назвали захват Крыма вопросом времени

Ura.Ru

Украина сможет вернуть Крым после того, как возьмет под контроль Донбасс и Запорожскую область. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В офисе Зеленского спрогнозировали срок возвращения Крыма
Фото: ТАССТАСС

«Это вопрос времени. Если мы освобождаем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины», — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума среди жителей. На Украине регулярно говорят о планах вернуть Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении призвал взять под контроль Крым, Кременную, Сватово, Мелитополь, сообщает сайт MK.RU.

По словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, эти заявления высосаны из пальца. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ после референдумов в 2022 году в результате проведения спецоперации на Украине.

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