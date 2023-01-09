В офисе Зеленского спрогнозировали срок возвращения Крыма

Украина сможет вернуть Крым после того, как возьмет под контроль Донбасс и Запорожскую область. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«Это вопрос времени. Если мы освобождаем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины», — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума среди жителей. На Украине регулярно говорят о планах вернуть Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении призвал взять под контроль Крым, Кременную, Сватово, Мелитополь, сообщает сайт MK.RU.