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12 минут назад

Bild: ФБР предупреждало Германию об угрозе теракта с химическим оружием

Газета.Ru

Как пишет Bild, об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы Германию предупредило ФБР.

В Германии предотвратили крупный теракт с химическим оружием
Фото: ТАССТАСС

Бюро сообщило немецким коллегам, что подозреваемый интересовался в сети цианидом и рицином, которые считаются химоружием.

По предварительным данным, атаку планировалось совершить на Новый год. Во время спецоперации иранца спецслужбы задержали в специальных защитных костюмах. Из его квартиры были вынесены субстанции в голубых контейнерах для дальнейшего изучения.

Позже генпрокуратура сообщила, что ядовитых веществ обнаружено не было.

В мире,ФБР,
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