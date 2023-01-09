В Германии предотвратили крупный теракт с химическим оружием

Как пишет Bild, об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы Германию предупредило ФБР.

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Бюро сообщило немецким коллегам, что подозреваемый интересовался в сети цианидом и рицином, которые считаются химоружием.

По предварительным данным, атаку планировалось совершить на Новый год. Во время спецоперации иранца спецслужбы задержали в специальных защитных костюмах. Из его квартиры были вынесены субстанции в голубых контейнерах для дальнейшего изучения.