Польский сенатор поругался с журналистом из-за российского огурца

Сенатор польского сейма Яцек Бурый раздавил огурец на столе телеведущего Милоша Клечека из-за обвинений в обогащении на продаже российских овощей.

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Инцидент произошел в эфире телеканала TVP Info. Между политиком и журналистом произошел спор относительно цен на топливо в Польше.

Клечек с иронией упрекнул Бурого в том, что жители страны не смогут покупать бензин за 10 злотых, в отличие от сенатора, поскольку тот "торгует русскими огурцами". В ответ политик заявил, что ведущий тоже неплохо зарабатывает, поскольку трудится на государственном предприятии, поэтому не сможет понять, как живется обычным полякам.

"Ты такой умник, пожалуйста, это тебе", – сказал Бурый, достав огурец из кармана.

Затем он подошел к ведущему, разбил овощ об его стол и покинул студию. В ответ на это Клечек заявил, что сенатор заранее спланировал данное "шоу", а также напомнил, что Бурый неоднократно рассказывал в эфире, что занимается продажей российских огурцов и неплохо на этом зарабатывает.