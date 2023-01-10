Президент Мексики: США должны начать уважать страны Латинской Америки

США следует начать относиться с уважением к странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом заявил в понедельник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на переговорах с американским коллегой Джо Байденом в Национальном дворце в Мехико.
"Я полагаю, что настало время покончить с этим забвением, с этим пренебрежением по отношению к Латинской Америке и Карибам <...>", - сказал политик, трансляция выступления которого велась на его странице в Twitter. По мнению Лопеса Обрадора, необходимо начать новый этап отношений между странами Америки, основываясь на уважении и взаимопомощи. "Президент Байден, в ваших руках находится ключ для того, чтобы открыть и значительно улучшить отношения между всеми странами американского континента", - отметил мексиканский лидер.
На переговорах президенты США и Мексики, как ожидается, обсудят вопросы экономического сотрудничества, безопасности, борьбы с наркотиками и противодействия нелегальной миграции. Во вторник в Мехико состоится саммит стран Северной Америки с участием также премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В центре внимания участников форума будут конкурентоспособность, региональная интеграция, здравоохранение, безопасность, миграция и изменение климата.
Мексика входит в число важнейших торговых партнеров США. В 2021 году объем товарооборота между двумя странами достиг рекордно высокого уровня, превысив $661 млрд.