Президент Мексики: США должны начать уважать страны Латинской Америки

"Я полагаю, что настало время покончить с этим забвением, с этим пренебрежением по отношению к Латинской Америке и Карибам <...>", - сказал политик, трансляция выступления которого велась на его странице в Twitter. По мнению Лопеса Обрадора, необходимо начать новый этап отношений между странами Америки, основываясь на уважении и взаимопомощи. "Президент Байден, в ваших руках находится ключ для того, чтобы открыть и значительно улучшить отношения между всеми странами американского континента", - отметил мексиканский лидер.