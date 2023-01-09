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19 минут назад

США и Европе предрекли «дикие потери» при войне с Россией

Lenta.ru

Запад проиграет в случае войны с Россией и ее союзниками, заявил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в беседе с Atlantico.

США и Европе предрекли «дикие потери» при войне с Россией
Фото: ТАССТАСС

По его словам, НАТО, Соединенные Штаты и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение.

«В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета. А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу», — подчеркнул он.

По мнению профессора, в случае поражения западного блока возникнет настоящий многополярный мир. Дини напомнил, что страны Североатлантического альянса передали Киеву большую часть своего вооружения. Кроме того, многие мировые лидеры призвали к увеличению военного финансирования Украины. По словам эксперта, в случае столкновения с Россией Западу придется в срочном порядке восстанавливать арсенал, что отнимет очень много времени и средств.

Ранее бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил начало войны России и НАТО в 2023 году. По словам отставного военного, в 2023 году Североатлантический альянс может подключиться к конфликту на Украине в качестве одной из сторон.

«Я встревожен теми, кто, похоже, думает, что вероятность того, что НАТО вмешается в ситуацию на Украине в 2023 году, почти равна нулю», — заявил Бреттон-Гордон.

В мире,НАТО,
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