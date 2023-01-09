Губернатора столицы Бразилии отстранили от должности после погромов

Суд отстранил губернатора бразильской столицы Ибанейса Рошу от должности после погромов. Об этом сообщает телеканал CBN Brazil.
Ранее Роша извинился перед президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой за погромы, устроенные сторонниками экс-лидера страны Жаира Болсонару.
Захват зданий конгресса, Верховного суда и резиденции президента Бразилии сторонниками бывшего главы государства Жаира Болсонару произошел 8 января. Отмечается, что протестующие забрасывали полицию камнями в ответ на применение слезоточивого газа.