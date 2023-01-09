Губернатора столицы Бразилии отстранили от должности после погромов

Суд отстранил губернатора бразильской столицы Ибанейса Рошу от должности после погромов. Об этом сообщает телеканал CBN Brazil.

Ранее Роша извинился перед президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой за погромы, устроенные сторонниками экс-лидера страны Жаира Болсонару.