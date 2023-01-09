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1 час назад

Губернатора столицы Бразилии отстранили от должности после погромов

Lenta.ruиещё 3

Суд отстранил губернатора бразильской столицы Ибанейса Рошу от должности после погромов. Об этом сообщает телеканал CBN Brazil.

Губернатора столицы Бразилии отстранили от должности после погромов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Роша извинился перед президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой за погромы, устроенные сторонниками экс-лидера страны Жаира Болсонару.

Захват зданий конгресса, Верховного суда и резиденции президента Бразилии сторонниками бывшего главы государства Жаира Болсонару произошел 8 января. Отмечается, что протестующие забрасывали полицию камнями в ответ на применение слезоточивого газа.

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