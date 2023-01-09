В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
38 минут назад

Guardian: Зеленский достиг "почти легендарного статуса" в Голливуде

Газета.Ruиещё 2

Обозреватель газеты Guardian Изобель Кошив написала в своей статье, что президент Украины Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и визита в США.

Guardian: Зеленский достиг "почти легендарного статуса" в Голливуде
Фото: ТАССТАСС

Она заявила, что по словам людей, которые "следят за коммуникационной деятельностью" этого политика, "именно он продолжал вовлекать Голливуд в тематику Украины после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих".

В публикации приводится мнение президента Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер, которая отметила, что "путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь", и заинтриговало как Голливуд, так и Соединенные Штаты в целом. Как считает Фаулер, "это находит отклик у многих знаменитостей". Кошив также выразила мнение, что бывший актер и комик Зеленский достиг "почти легендарного статуса в Голливуде".

"Как бывший актер, Зеленский ценит силу актеров, особенно из Голливуда", — считает бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Ранее американский комик Тревор Ноа высмеял Зеленского за видео с "Оскаром" американского актера Шона Пенна.

В мире,Юлия Мендель,Владимир Зеленский,Шон Пенн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители