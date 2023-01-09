Guardian: Зеленский достиг "почти легендарного статуса" в Голливуде

Обозреватель газеты Guardian Изобель Кошив написала в своей статье, что президент Украины Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и визита в США.

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Она заявила, что по словам людей, которые "следят за коммуникационной деятельностью" этого политика, "именно он продолжал вовлекать Голливуд в тематику Украины после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих".

В публикации приводится мнение президента Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер, которая отметила, что "путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь", и заинтриговало как Голливуд, так и Соединенные Штаты в целом. Как считает Фаулер, "это находит отклик у многих знаменитостей". Кошив также выразила мнение, что бывший актер и комик Зеленский достиг "почти легендарного статуса в Голливуде".

"Как бывший актер, Зеленский ценит силу актеров, особенно из Голливуда", — считает бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.