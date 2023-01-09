"Замкнутый круг": Евродепутат рассказал о страхе ЕС перед США

Страны Европейского союза не возобновляют поставки газа из России, так как опасаются реакции президента Украины Владимира Зеленского и недовольства Вашингтона. Такое заявление сделал французский политик Тьерри Мариани в беседе с газетой «Известия».

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Он рассказал, что политика санкций негативно отразилась на благосостоянии европейских стран, которые в данный момент охвачены инфляционным и энергетическим кризисом. Для решения этих проблем Европе стоит найти взаимопонимание с Москвой и восстановить прерванные соглашения, особенно в сфере поставок энергоресурсов, отметил Мариани.

Вместе с тем он не исключил, что Еврокомиссия уже начала работу над новыми пакетами рестрикций в отношении России. Однако согласовать новые ограничения с каждым разом становится сложнее.

«Политика санкций — замкнутый круг», — заявил политик.

Мариани также считает, что европейские страны слишком боятся вызвать недовольство США или подвергнуться «шантажу» главы Украины Владимира Зеленского, чтобы возобновить поставки российского газа в Европу. Однако политик выразил уверенность, что рано или поздно это все равно случится.

«Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев», — сказал он.