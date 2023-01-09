В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
9 минут назад

"Замкнутый круг": Евродепутат рассказал о страхе ЕС перед США

Елена Прошина

Страны Европейского союза не возобновляют поставки газа из России, так как опасаются реакции президента Украины Владимира Зеленского и недовольства Вашингтона. Такое заявление сделал французский политик Тьерри Мариани в беседе с газетой «Известия».

"Замкнутый круг": Евродепутат рассказал о страхе ЕС перед США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что политика санкций негативно отразилась на благосостоянии европейских стран, которые в данный момент охвачены инфляционным и энергетическим кризисом. Для решения этих проблем Европе стоит найти взаимопонимание с Москвой и восстановить прерванные соглашения, особенно в сфере поставок энергоресурсов, отметил Мариани.

Вместе с тем он не исключил, что Еврокомиссия уже начала работу над новыми пакетами рестрикций в отношении России. Однако согласовать новые ограничения с каждым разом становится сложнее.

«Политика санкций — замкнутый круг», — заявил политик.

Мариани также считает, что европейские страны слишком боятся вызвать недовольство США или подвергнуться «шантажу» главы Украины Владимира Зеленского, чтобы возобновить поставки российского газа в Европу. Однако политик выразил уверенность, что рано или поздно это все равно случится.

«Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев», — сказал он.

По его словам, европейские страны вскоре изменят политику относительного избегания контактов с Российской Федерацией, так как цена сжиженного природного газа лишь растет, а найденные альтернативы для поставок не могут закрыть потребности Европы.

В мире,Тьерри Мариани,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители