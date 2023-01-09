Ситуация в Бразилии вывела Байдена из себя

Президент США Джо Байден назвал возмутительной ситуацию в столице Бразилии, где сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару в воскресенье в ходе антиправительственных выступлений атаковали здания Национального конгресса, президентского дворца и Федерального верховного суда.
"Это возмутительно", - заявил Байден, комментируя произошедшее в Бразилиа.
Его слова приводит пресс-пул Белого дома.
Посольство США в Бразилии рекомендовало соотечественникам избегать места проведения антиправительственных выступлений. Соответствующая публикация была размещена в воскресенье на сайте американской дипмиссии.
Как указывается в заявлении, "СМИ и правоохранительные органы сообщают, что антидемократический протест приобрел насильственный характер и затрагивает центральные районы" столицы страны.
"На месте работает полиция. Гражданам США рекомендовано избегать района [антиправительственных выступлений] до последующих указаний", - отметили в американской дипмиссии.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден внимательно следит за ситуацией. Он подчеркнул, что Вашингтон "осуждает любые усилия, направленные на подрыв демократии в Бразилии". Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил антиправительственные выступления, начавшиеся в воскресенье в Бразилиа, и призвал немедленно прекратить их.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал установить личности вандалов, участвовавших в беспорядках в столице страны, и наказать их. До этого сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией в Бразилиа и атаковали здания Национального конгресса, президентского дворца и Федерального верховного суда. Немногочисленная охрана пустующих в воскресный день объектов не смогла дать отпор протестующим, не признающим результаты октябрьских президентских выборов. По данным телеканала Globo, стражи порядка применили слезоточивый газ.
В должность президента Бразилии 1 января вступил социалист Луис Инасиу Лула да Силва, победивший Болсонару во втором туре выборов. Разрыв между ними составил около 2 млн голосов. Консерватор не признал поражения, а его сторонники массово выходили на улицы и к гарнизонам вооруженных сил с требованием не допустить вступления в должность Лулы да Силвы. В конце декабря 2022 года Болсонару уехал в США.