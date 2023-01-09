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1 час назад

В США и ЕС назвали беспорядки в Бразилии нападением на демократию

ТК «Звезда»

Европейский союз и США осудили захват протестующими правительственных зданий в столице Бразилии и выразили поддержку президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Заявления сделали глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

Нападение на демократию: В США и ЕС отреагировали на беспорядки в Бразилии
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Потрясен актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала в Бразилии агрессивными экстремистами», — написал Боррель в Twitter.

Он выразил полную поддержку Луле да Силве и его правительству. В аналогичном ключе высказался и Мишель.

«Мое абсолютное осуждение нападения на демократические институты в Бразилии», — подчеркнул он.

На эту тему также высказался госсекретарь США Блинкен. Он осудил атаки на президентство Бразилии, Национальный конгресс и Федеральный верховный суд.

«Мы присоединяемся к Луле да Силве в призыве немедленно прекратить эти действия», — написал он в Twitter.

Ранее сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса и верховного суда, а также устроили беспорядки в центре столицы. Полиция применила против протестующих шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Лула де Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца января и отдал приказ о развертывании в столице армейских подразделений.

В мире,Жозеп Боррель,Энтони Блинкен,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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