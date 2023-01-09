Нападение на демократию: В США и ЕС отреагировали на беспорядки в Бразилии

Европейский союз и США осудили захват протестующими правительственных зданий в столице Бразилии и выразили поддержку президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Заявления сделали глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Потрясен актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала в Бразилии агрессивными экстремистами», — написал Боррель в Twitter.

Он выразил полную поддержку Луле да Силве и его правительству. В аналогичном ключе высказался и Мишель.

«Мое абсолютное осуждение нападения на демократические институты в Бразилии», — подчеркнул он.

На эту тему также высказался госсекретарь США Блинкен. Он осудил атаки на президентство Бразилии, Национальный конгресс и Федеральный верховный суд.

«Мы присоединяемся к Луле да Силве в призыве немедленно прекратить эти действия», — написал он в Twitter.

Ранее сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса и верховного суда, а также устроили беспорядки в центре столицы. Полиция применила против протестующих шумовые гранаты и слезоточивый газ.