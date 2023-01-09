Зеленский дал обещание насчет наступления ВСУ под Бахмутом

Для группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в районе боевых действий близ Бахмута (Артемовск), будет организовано подкрепление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Командование Вооруженных сил Украины занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами РФ в районе Бахмута и Соледара», — заявил Зеленский в рамках очередного видеообращения к нации, трансляция которого велась в его соцсетях.
Украинский лидер отметил, что группировка войск ВСУ на данном направлении сейчас испытывает нужду в усилении.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин спрогнозировал активизацию боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по всей линии фронта. Согласно его заявлению, основной причиной эскалации станет грядущее похолодание. Ранее Киев признал наличие значительных потерь со стороны ВСУ в районе Артемовска и Соледара.