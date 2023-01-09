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32 минуты назад

Зеленский пообещал «подкрепление» ВСУ под Бахмутом

Ura.Ru

Для группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в районе боевых действий близ Бахмута (Артемовск), будет организовано подкрепление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский дал обещание насчет наступления ВСУ под Бахмутом
Фото: ТАССТАСС

«Командование Вооруженных сил Украины занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами РФ в районе Бахмута и Соледара», — заявил Зеленский в рамках очередного видеообращения к нации, трансляция которого велась в его соцсетях.

Украинский лидер отметил, что группировка войск ВСУ на данном направлении сейчас испытывает нужду в усилении.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин спрогнозировал активизацию боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по всей линии фронта. Согласно его заявлению, основной причиной эскалации станет грядущее похолодание. Ранее Киев признал наличие значительных потерь со стороны ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

В мире,Армия,Владислав Шурыгин,Владимир Зеленский,
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