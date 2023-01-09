Зеленский дал обещание насчет наступления ВСУ под Бахмутом

«Командование Вооруженных сил Украины занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами РФ в районе Бахмута и Соледара», — заявил Зеленский в рамках очередного видеообращения к нации, трансляция которого велась в его соцсетях.