Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице страны

В столице Бразилии объявлен режим ЧС в связи с массовыми беспорядками. Такое заявление сделал президент Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего выступления, которое транслировали местные телеканалы, передает РЕН.ТВ.

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Как говорится в сообщении, режим чрезвычайной ситуации будет действовать до конца января. Лидер страны в ходе обращения подчеркнул, что вандалы, участвующие в беспорядках в Бразилиа, будут наказаны.

Ранее сообщалось, что 8 января в столице Бразилии начались акции протеста сторонников бывшего лидера государства Жаира Болсонару, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Сторонники Болсонару требуют отставки действующего президента Бразилии Лулу да Силва. В ходе протеста они смогли захватить здание парламента страны, а также разгромить президентский дворец.

Некоторые источники утверждают, что протестующим также удалось взять под контроль здание Верховного суда и конгресс, однако информация не подтверждена.