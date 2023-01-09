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52 минуты назад

Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице страны

Елена Прошина

В столице Бразилии объявлен режим ЧС в связи с массовыми беспорядками. Такое заявление сделал президент Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего выступления, которое транслировали местные телеканалы, передает РЕН.ТВ.

Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице страны
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, режим чрезвычайной ситуации будет действовать до конца января. Лидер страны в ходе обращения подчеркнул, что вандалы, участвующие в беспорядках в Бразилиа, будут наказаны.

Ранее сообщалось, что 8 января в столице Бразилии начались акции протеста сторонников бывшего лидера государства Жаира Болсонару, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Сторонники Болсонару требуют отставки действующего президента Бразилии Лулу да Силва. В ходе протеста они смогли захватить здание парламента страны, а также разгромить президентский дворец.

Некоторые источники утверждают, что протестующим также удалось взять под контроль здание Верховного суда и конгресс, однако информация не подтверждена.

Президента Бразилии эвакуировали из столицы из-за беспорядков

Местные СМИ пишут, что после начала массовых беспорядков президент Лулу да Силву был эвакуирован в безопасный район подальше от центральной части столицы, а затем и вовсе вывезен из города. Сам глава Бразилии заявил, что никакой эвакуации не было, и он все это время находился в Сан-Паулу.

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