Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице страны

В столице Бразилии объявлен режим ЧС в связи с массовыми беспорядками. Такое заявление сделал президент Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего выступления, которое транслировали местные телеканалы, передает РЕН.ТВ.
Как говорится в сообщении, режим чрезвычайной ситуации будет действовать до конца января. Лидер страны в ходе обращения подчеркнул, что вандалы, участвующие в беспорядках в Бразилиа, будут наказаны.
Ранее сообщалось, что 8 января в столице Бразилии начались акции протеста сторонников бывшего лидера государства Жаира Болсонару, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Сторонники Болсонару требуют отставки действующего президента Бразилии Лулу да Силва. В ходе протеста они смогли захватить здание парламента страны, а также разгромить президентский дворец.
Некоторые источники утверждают, что протестующим также удалось взять под контроль здание Верховного суда и конгресс, однако информация не подтверждена.
Местные СМИ пишут, что после начала массовых беспорядков президент Лулу да Силву был эвакуирован в безопасный район подальше от центральной части столицы, а затем и вовсе вывезен из города. Сам глава Бразилии заявил, что никакой эвакуации не было, и он все это время находился в Сан-Паулу.