Лула да Силва возвращается в Бразилиа после погромов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва возвращается в Бразилиа, где в воскресенье протестующие разгромили здания парламента, Федерального верховного суда и рабочую резиденцию главы государства.

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"Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа, там посещу три здания, где произошли погромы, и будьте уверены, что подобное больше не повторится. Мы постараемся установить личности тех, кто финансировал все это, кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей. И они заплатят", - заявил Лула да Силва, выступая перед журналистами. Он совершал рабочую поездку в Сан-Паулу.

Сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару 8 января вступили в столкновения с полицией и прорвались в здания Национального конгресса (парламента), президентского дворца и Федерального верховного суда. Немногочисленная охрана пустующих в нерабочий день административных зданий не смогла дать отпор протестующим, не признающим результаты октябрьских президентских выборов.

Согласно предварительным оценкам, в беспорядках участвовали порядка 5 тыс. человек. Для разгона манифестантов силовики использовали дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом, сбрасывая их, в том числе с вертолета. Стражи порядка успешно восстанавливают контроль над атакованными вандалами зданиями, задержанных отправляют в полицейские участки. Официальных данных о возможных жертвах пока не поступало.

По сведениям местных СМИ, в ходе погромов в зданиях органов федеральной власти вандалы повредили или унесли с собой то, что представляло историческую или художественную ценность: картины, статуи, предметы интерьера.