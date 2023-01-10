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1 час назад

Стало известно о возможной встрече Эрдогана и Асада

Lenta.ruиещё 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом до президентских выборов в Турции. Об этом сообщает газета Aydınlık со ссылкой на источники.

Стало известно о возможной встрече Эрдогана и Асада
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«На третьем этапе процесса нормализации ожидается встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада. Предполагается, что президент Эрдоган может встретиться с сирийским лидером до выборов 2023 года, которые, как ожидается, состоятся в мае», — сказано в публикации.

Ранее президент Турции допустил возможность встречи с сирийским президентом Башаром Асадом «ради обеспечения мира в Сирии». Он пояснил, что их личная встреча может состояться после диалога министров иностранных дел Турции, России и Сирии, которая последует за прошедшими в конце декабря в Москве переговорами министров обороны трех стран. Предполагаемые сроки встречи он не уточнил.

В мире,Башар Асад,Реджеп Эрдоган,
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