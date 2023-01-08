Эрдоган: мировое сообщество помогает торговцам оружием в ситуации на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ситуации на Украине заинтересованы большинство мировых торговцев оружием. По его словам, они ищут способ получить от конфликта максимальную выгоду. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом Эрдоган подчеркнул, что Турцию волнует только то, как «обеспечить мир».
«Вот что они сделали в российско-украинской войне? Вмешался ли мир каким-либо образом? Нет. Все они помогают торговцам оружием. Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат. А нас интересует то, как мы можем обеспечить мир во всем мире. В один день мы встречаемся с господином Путиным и с господином Зеленским. Мы пытаемся понять, как их можно примирить. Мы продолжаем свой путь, проявляя искренность. Потому что мы знаем, что мир может подняться только в условиях мира», – сказал он во время встречи в Анталье.
Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также проект газового хаба.