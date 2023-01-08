Эрдоган: мировое сообщество помогает торговцам оружием в ситуации на Украине

«Вот что они сделали в российско-украинской войне? Вмешался ли мир каким-либо образом? Нет. Все они помогают торговцам оружием. Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат. А нас интересует то, как мы можем обеспечить мир во всем мире. В один день мы встречаемся с господином Путиным и с господином Зеленским. Мы пытаемся понять, как их можно примирить. Мы продолжаем свой путь, проявляя искренность. Потому что мы знаем, что мир может подняться только в условиях мира», – сказал он во время встречи в Анталье.