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34 минуты назад

Эрдоган: мировое сообщество помогает торговцам оружием в ситуации на Украине

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ситуации на Украине заинтересованы большинство мировых торговцев оружием. По его словам, они ищут способ получить от конфликта максимальную выгоду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган: мировое сообщество помогает торговцам оружием в ситуации на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турцию волнует только то, как «обеспечить мир».

«Вот что они сделали в российско-украинской войне? Вмешался ли мир каким-либо образом? Нет. Все они помогают торговцам оружием. Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат. А нас интересует то, как мы можем обеспечить мир во всем мире. В один день мы встречаемся с господином Путиным и с господином Зеленским. Мы пытаемся понять, как их можно примирить. Мы продолжаем свой путь, проявляя искренность. Потому что мы знаем, что мир может подняться только в условиях мира», – сказал он во время встречи в Анталье.

Эрдоган призвал Грецию отказаться от антитурецких планов

Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также проект газового хаба.

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