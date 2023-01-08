Американский город очистят от мигрантов к приезду Байдена

Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил в своих социальных сетях, что к приезду президента США с улиц города Эль-Пасо прогонят нелегальных иммигрантов.

«Эль-Пасо перед приездом Байдена спешит убрать нелегальных мигрантов и лагеря мигрантов, которые переполняют центр города. Ожидаемо. Байден не хочет, чтобы Америка видела тот хаос, который он вызвал на границе», – написал Эбботт.

Он также добавил, что считает такие меры «притворством» и «всего лишь фотосессией».