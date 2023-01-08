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35 минут назад

Американский город очистят от мигрантов к приезду Байдена

Елена Прошина

Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил в своих социальных сетях, что к приезду президента США с улиц города Эль-Пасо прогонят нелегальных иммигрантов.

Американский город очистят от мигрантов к приезду Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эль-Пасо перед приездом Байдена спешит убрать нелегальных мигрантов и лагеря мигрантов, которые переполняют центр города. Ожидаемо. Байден не хочет, чтобы Америка видела тот хаос, который он вызвал на границе», – написал Эбботт.

Он также добавил, что считает такие меры «притворством» и «всего лишь фотосессией».

Стало известно, когда Байден может объявить о выдвижении на второй срок

Предстоящий визит Байдена связывают с желанием президента решить миграционный кризис, возникший в США. В приграничном Эль-Пасо Байден собирается самолично ознакомиться с ситуацией на южной границе страны. Ранее Байден заявил о необходимости направить дополнительные силы на южную границу, а также распорядился модернизировать практику ускоренной депортации нелегальных мигрантов.

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