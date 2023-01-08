Американский город очистят от мигрантов к приезду Байдена

Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил в своих социальных сетях, что к приезду президента США с улиц города Эль-Пасо прогонят нелегальных иммигрантов.
«Эль-Пасо перед приездом Байдена спешит убрать нелегальных мигрантов и лагеря мигрантов, которые переполняют центр города. Ожидаемо. Байден не хочет, чтобы Америка видела тот хаос, который он вызвал на границе», – написал Эбботт.
Он также добавил, что считает такие меры «притворством» и «всего лишь фотосессией».
Предстоящий визит Байдена связывают с желанием президента решить миграционный кризис, возникший в США. В приграничном Эль-Пасо Байден собирается самолично ознакомиться с ситуацией на южной границе страны. Ранее Байден заявил о необходимости направить дополнительные силы на южную границу, а также распорядился модернизировать практику ускоренной депортации нелегальных мигрантов.