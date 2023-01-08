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25 минут назад

В Финляндии озвучили решение по размещению ядерного оружия

Елена Прошина

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что на территории страны не собираются размещать ядерное оружие даже после вступления в НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В Финляндии озвучили решение по размещению ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Финляндия не выдвигала никаких предварительных условий при подаче заявки на членство, поскольку не хотела сужать сферу своей деятельности. Но ясно, что ядерного оружия не будет на финской земле даже после того, как членство будет завершено», – сказал Хаависто.

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Отметим, что несколько дней назад Пекка Хаависто уже заявлял о том, что Финляндия не просила ядерное оружие у стран НАТО и не заинтересована в его размещении на своей территории.

«Мы понимаем, что НАТО – альянс, располагающий ядерным оружием, но оно находится под контролем США, которые не стремятся распространять его в других странах. Мы не просим предоставить нам ядерное оружие, и никто нам его не предлагает», – сказал он.

В мире,Пекка Хаависто,Владимир Путин,НАТО,
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