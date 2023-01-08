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7 минут назад

Главу Минфина ФРГ могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции

ТАСС

Генпрокуратура Берлина изучает возможность подачи запроса о лишении депутатского иммунитета министра финансов ФРГ и председателя Свободной демократической партии (СвДП, входит в правящую в ФРГ коалицию) Кристиана Линднера. Об этом пишет в воскресенье газета Tagesspiegel.

Главу Минфина ФРГ могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Департамент борьбы с коррупцией генпрокуратуры хочет начать расследование в отношении Линднера по подозрению в использовании должностного положения для получения личной выгоды. Речь идет о возможных связях министра с частным банком BBBank в Карлсруэ. В мае 2022 года он направил видео со своей речью на 100-летие денежного института, но при этом умолчал, что годом ранее взял кредит в этом же банке для покупки частного дома в Берлине. Более того, позже, летом 2022 года, Линднер взял у BBBank еще один кредит.

Действия министра могут признать противозаконными, если следствие придет к выводу, что существует связь между видео, снятым для банка, и вторым кредитом Линднера, который он взял, уже находясь на должности главы Минфина. В то же время не исключено, что впоследствии расследование будет направлено против самого банка по подозрению в подкупе должностного лица.

В своей речи министр похвалил денежный институт за использование возможностей цифровизации.

"Я буду рад оставаться с вами в контакте по этому вопросу", - заявил он. "BBBank с самого начала мне симпатичен", - приводит слова Линднера издание Der Spiegel.

В мире,Кристиан Линднер,
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