Зеленскому посоветовали не полагаться на средства от США

Американский журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер написал в своих социальных сетях, что президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит полагаться на деньги, которые Киеву выделяют из государственного бюджета США.

Беккер сделал такое заявление на фоне того, что Зеленский поздравил с избранием на пост спикера конгресса Кевина Маккарти. При этом президент Украины добавил, что рассчитывает на продолжительную поддержку Белого дома, которая приведёт к победе Киева.

«Найди себе своих собственных налогоплательщиков», – ответил Зеленскому Беккер.