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13 минут назад

Зеленскому посоветовали не полагаться на средства от США

Елена Прошина

Американский журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер написал в своих социальных сетях, что президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит полагаться на деньги, которые Киеву выделяют из государственного бюджета США.

Зеленскому посоветовали не полагаться на средства от США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Беккер сделал такое заявление на фоне того, что Зеленский поздравил с избранием на пост спикера конгресса Кевина Маккарти. При этом президент Украины добавил, что рассчитывает на продолжительную поддержку Белого дома, которая приведёт к победе Киева.

«Найди себе своих собственных налогоплательщиков», – ответил Зеленскому Беккер.

Актриса раскрыла источники финансовой поддержки Зеленского

Ранее Зеленский поблагодарил США за «шикарный новогодний подарок» – так он назвал новый пакет военной помощи Украине, включающий в себя автомобили Bradley и зенитные ракеты.

В мире,Кайл Беккер,Кевин Маккарти,Владимир Зеленский,
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