В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
22 минуты назад

На Украине заявили о создании крупнейшего в мире минного поля

RT на русском

Во время военных действий на Украине установили столько мин, что можно сказать о создании самого большого в мире минного поля, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

На Украине заявили о создании крупнейшего в мире минного поля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство «Рёнхап» уточнило, что речь идёт о площади в 250 тыс. кв. км — это больше, чем общая площадь Южной Кореи и КНДР (около 221 тыс. кв. км).

«На данный момент это самое большое минное поле в мире. Оно не только мешает передвижениям людей, но и создаёт большие проблемы для ведения сельского хозяйства, а это одна из основных для нас отраслей», — заявил Шмыгаль.

Замглавы МО Украины назвала «очень тяжелой» ситуацию на востоке страны

По данным The Globe and Mail, Канада выделит Украине 15 млн канадских долларов ($11 млн США) на поставки оборудования для разминирования территорий.

В мире,Денис Шмыгаль,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители