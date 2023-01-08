На Украине заявили о создании крупнейшего в мире минного поля

Во время военных действий на Украине установили столько мин, что можно сказать о создании самого большого в мире минного поля, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Агентство «Рёнхап» уточнило, что речь идёт о площади в 250 тыс. кв. км — это больше, чем общая площадь Южной Кореи и КНДР (около 221 тыс. кв. км).
«На данный момент это самое большое минное поле в мире. Оно не только мешает передвижениям людей, но и создаёт большие проблемы для ведения сельского хозяйства, а это одна из основных для нас отраслей», — заявил Шмыгаль.
По данным The Globe and Mail, Канада выделит Украине 15 млн канадских долларов ($11 млн США) на поставки оборудования для разминирования территорий.