Стали известны подробности празднования дня рождения Ким Чен Ына

День рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прошел без пышных государственных празднований и без особых мероприятий по этому случаю. Об этом сообщает РИА Новости.

Официально подтвержденных данных о дне рождения северокорейского лидера нет, но представители Южной Кореи убеждены, что он родился 8 января 1984 года, и следовательно — ему исполнилось 39 лет.

Прежние руководители КНДР назначали государственные праздники в честь дня рождения, как это было с Ким Ир Сеном (15 апреля) и Ким Чен Иром (16 февраля). Некоторые исследователи предполагают, что нынешний правитель КНДР решил праздновать свой день рождения начиная со следующего юбилея.