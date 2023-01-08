В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
29 минут назад

Ким Чен Ын решил не праздновать свой день рождения

Lenta.ru

День рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прошел без пышных государственных празднований и без особых мероприятий по этому случаю. Об этом сообщает РИА Новости.

Стали известны подробности празднования дня рождения Ким Чен Ына
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Официально подтвержденных данных о дне рождения северокорейского лидера нет, но представители Южной Кореи убеждены, что он родился 8 января 1984 года, и следовательно — ему исполнилось 39 лет.

Прежние руководители КНДР назначали государственные праздники в честь дня рождения, как это было с Ким Ир Сеном (15 апреля) и Ким Чен Иром (16 февраля). Некоторые исследователи предполагают, что нынешний правитель КНДР решил праздновать свой день рождения начиная со следующего юбилея.

Евросоюз призвал Северную Корею прекратить повышение военной напряженности

Ранее стало известно, что бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще четверо или пятеро северокорейских дипломатов были казнены летом или осенью 2022 года. Источники допускают, что причиной казни дипломатов могла стать некая «проблема» в работе посольства КНДР в Великобритании — все погибшие работали там в разное время. Ли Ён Хо занимал пост главы посольства с 2016-го по 2020 год.

В мире,Чен Ким,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители