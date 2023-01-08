СМИ: Польша убеждает партнеров по НАТО в необходимости ослабления России

Польша пытается убедить партнеров по НАТО, в том числе Германию и Францию, в необходимости радикального ослабления России и недопустимости установления на Украине перемирия на условиях РФ. Об этом пишет в воскресенье газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в польском МИД.

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"Мы ведем лоббистскую деятельность с целью ослабления России", - отметил изданию сотрудник министерства, пожелавший сохранить анонимность. "Мы не стремимся к разрушению российского государства, но [стремимся] к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий", - сказал он.

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"Наша цель - раз и навсегда сдержать Россию. Мы не можем пойти на дешевый компромисс. Перемирие на условиях РФ приведет лишь к паузе в боевых действиях, которая продлится до тех пор, пока Россия снова не соберется с силами. Это не в наших интересах", - утверждал польский дипломат.

Политики в Варшаве неоднократно заявляли, что нужно предоставить все, что просит Киев. Die Welt напомнила, что через несколько дней после начала СВО Польша предложила передать Украине 28 самолетов МиГ-29. Издание отмечает, что, "по слухам, были даже предложения позволить украинским пилотам взлетать с польских баз", однако после вмешательства генсека НАТО Йенса Столтенберга и администрации США варшавские политики "быстро пошли на попятную". Она указала на то, что даже США и Великобритания, оказывающие существенную поддержку Киеву, "менее радикальны", поскольку опасаются в том числе прямой конфронтации России и НАТО.

Как отметила Die Welt, сейчас Североатлантический альянс расколот на две группы стран. Одна, к которым относится Германия, выступает за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Другая, которую возглавляет Польша, требует по максимуму "наказать" Россию.