В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
12 минут назад

СМИ: Польша убеждает партнеров по НАТО в необходимости радикального ослабления России

Газета.Ruиещё 1

Польша пытается убедить партнеров по НАТО, в том числе Германию и Францию, в необходимости радикального ослабления России и недопустимости установления на Украине перемирия на условиях РФ. Об этом пишет в воскресенье газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в польском МИД.

СМИ: Польша убеждает партнеров по НАТО в необходимости ослабления России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы ведем лоббистскую деятельность с целью ослабления России", - отметил изданию сотрудник министерства, пожелавший сохранить анонимность. "Мы не стремимся к разрушению российского государства, но [стремимся] к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий", - сказал он.

Видео дня

"Наша цель - раз и навсегда сдержать Россию. Мы не можем пойти на дешевый компромисс. Перемирие на условиях РФ приведет лишь к паузе в боевых действиях, которая продлится до тех пор, пока Россия снова не соберется с силами. Это не в наших интересах", - утверждал польский дипломат.

Политики в Варшаве неоднократно заявляли, что нужно предоставить все, что просит Киев. Die Welt напомнила, что через несколько дней после начала СВО Польша предложила передать Украине 28 самолетов МиГ-29. Издание отмечает, что, "по слухам, были даже предложения позволить украинским пилотам взлетать с польских баз", однако после вмешательства генсека НАТО Йенса Столтенберга и администрации США варшавские политики "быстро пошли на попятную". Она указала на то, что даже США и Великобритания, оказывающие существенную поддержку Киеву, "менее радикальны", поскольку опасаются в том числе прямой конфронтации России и НАТО.

В США заявили о намерении Польши захватить часть Украины

Как отметила Die Welt, сейчас Североатлантический альянс расколот на две группы стран. Одна, к которым относится Германия, выступает за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Другая, которую возглавляет Польша, требует по максимуму "наказать" Россию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

В мире,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители