Украина открыла еще один КПП на границе с Румынией

Еще один пункт пропуска открылся на украинско-румынской границе, он предназначен для тех, кто пересекает ее на поезде. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

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"В Закарпатье открыли еще один международный пункт пропуска через государственную границу для железнодорожного пассажирского сообщения. Пункт работает на базе железнодорожной станции Рахов для граждан, следующих в или из Румынии на поезде", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минреинтеграции уточнили, что этот пункт пропуска будет работать круглосуточно, но только в период действия военного положения и 90 дней после его отмены.

По данным ведомства, на данный момент на украинско-румынской границе действуют КПП "Солотвино - Сигету-Мармацией" для пешего пересечения, легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 т, "Порубное - Сирет" и "Дьяково - Халмеу" для пешеходов, легковых и грузовых машин, а также "Красноильск - Викову-де-Сус" для переходов, легковых машин и грузовиков до 3,5 т.