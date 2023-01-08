Украина открыла еще один КПП на границе с Румынией

Еще один пункт пропуска открылся на украинско-румынской границе, он предназначен для тех, кто пересекает ее на поезде. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.
"В Закарпатье открыли еще один международный пункт пропуска через государственную границу для железнодорожного пассажирского сообщения. Пункт работает на базе железнодорожной станции Рахов для граждан, следующих в или из Румынии на поезде", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Минреинтеграции уточнили, что этот пункт пропуска будет работать круглосуточно, но только в период действия военного положения и 90 дней после его отмены.
По данным ведомства, на данный момент на украинско-румынской границе действуют КПП "Солотвино - Сигету-Мармацией" для пешего пересечения, легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 т, "Порубное - Сирет" и "Дьяково - Халмеу" для пешеходов, легковых и грузовых машин, а также "Красноильск - Викову-де-Сус" для переходов, легковых машин и грузовиков до 3,5 т.
Украина увеличивает число пунктов пропуска на границе с Румынией. КПП "Красноильск - Викову-де-Сус", открытый 10 ноября, стал на ней вторым, где можно оформлять коммерческие грузы.