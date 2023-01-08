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17 минут назад

Швеция присоединится к противоракетной обороне НАТО

Никита Бородкин

Швеция станет частью европейской противоракетной обороны НАТО, а также будет принимать участие в воздушном патрулировании стран Балтии. Как сообщает ТАСС, об этом в своем выступлении на конференции «Народ и оборона» заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

По его словам, шведские военно-воздушные силы (ВВС) и системы противовоздушной обороны (ПВО) станут «основным вкладом королевства в НАТО». Также Кристерссон отметил, что Швеция «внесет свой вклад в наземную боевую оборону в странах Балтии».

Отдельно премьер заявил, что членство Швеции в Североатлантическом альянсе станет долгосрочным.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны уладили спорные вопросы и страны получили приглашение в альянс, одна Анкара до сих пор не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки.

В Швеции заявили, что Турция предъявляет невыполнимые требования

В октябре Германия и 13 стран-членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной системы противовоздушной обороны в Европе — European Sky Shield. На церемонии подписания присутствовали представители Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии, а позднее о планах принять участие в проекте заявила Эстония.

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