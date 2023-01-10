В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
35 минут назад

Во Франции захотели повысить пенсионный возраст

Lenta.ruиещё 1

Пенсионный возраст во Франции будет повышен с 62 до 65 лет, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн. Об этом пишет Euronews.

Во Франции захотели повысить пенсионный возраст
Фото:  Shutterstock Shutterstock

О решении правительства, которое остро восприняли французские профсоюзы, глава кабмина сообщила в эфире радио FranceInfo во вторник, 10 января. По словам Борн, наступление пенсионного возраста «не высечено в камне», а сама пенсионная система будет окончательно реформирована к 2030 году.

По данным Euronews, повышение пенсионного возраста является крайне непопулярной мерой среди французов, 54 процентов которых выступают категорически против проведения подобной реформы.

Ранее сообщалось, что укрепление рейтинга президента Франции Эммануэля Макрона на фоне его дипломатических попыток наладить переговорный процесс между Россией и Украиной поможет ему провести пенсионную реформу.

Первоначальный план Макрона о реформировании пенсионной системы был отложен в 2020 году, поэтому президент так и не добился увеличения пенсионного возраста. Изменение предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. Размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов.

В мире,Эммануэль Макрон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители