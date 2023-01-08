На Украине 57 тонн русскоязычных книг сдали на макулатуру для помощи ВСУ

Книжный магазин «Сяйво книги», расположенный в Киеве, начал сбор русскоязычных книг. Они будут отправлены на переработку. Вырученные средства направят на помощь ВСУ. Об этом пишет Ura.ru.
«Собрано больше 57 тонн русскоязычных книг на переработку. Вырученные средства пошли на нужды ВСУ», - рассказали представители магазина.
Они отметили, что сбор начался столь успешно, что было принято решение продлить его до мая.
Полученные средства, уточнили в магазине, направляются в благотворительный фонд. Он, в свою очередь, тратит деньги на нужды украинских военных. В частности, на них был приобретен внедорожник для одного из подразделений.