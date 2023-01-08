На Украине 57 тонн русскоязычных книг сдали на макулатуру для помощи ВСУ

Книжный магазин «Сяйво книги», расположенный в Киеве, начал сбор русскоязычных книг. Они будут отправлены на переработку. Вырученные средства направят на помощь ВСУ. Об этом пишет Ura.ru.

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«Собрано больше 57 тонн русскоязычных книг на переработку. Вырученные средства пошли на нужды ВСУ», - рассказали представители магазина.

Они отметили, что сбор начался столь успешно, что было принято решение продлить его до мая.