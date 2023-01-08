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42 минуты назад

В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию для обеспечения водой и теплом

Газета.Ruиещё 1

Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что к середине февраля планируется создать резервную генерацию в Киеве в целях бесперебойного обеспечения столицы водой и теплом.

В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет все равно любой блэкаут», — сказал он.

Харченко отметил, что достичь запланированного предполагается с помощью резервной генерации водоканалов и тепловых станций.

По его словам, Киев сейчас является одним из самых энергодефицитных регионов.

В мире,Александр Харченко,
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