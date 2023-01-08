На Украине назвали сроки восстановления энергоинфраструктуры страны

«Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум. Это самый короткий срок, который нужен, чтобы восстановить энергосистему до состояния живой: такой, которая может нормально обеспечить потребителей электричеством», — сказал он.