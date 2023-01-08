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31 минуту назад

В Украине заявили, что восстановление энергоинфраструктуры страны займет до полутора лет

Газета.Ruиещё 1

Директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил в эфире телемарафона, что минимальный срок для восстановления энергетической инфраструктуры страны — это несколько месяцев, тогда как полное восстановление потребует от года до полутора лет.

На Украине назвали сроки восстановления энергоинфраструктуры страны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум. Это самый короткий срок, который нужен, чтобы восстановить энергосистему до состояния живой: такой, которая может нормально обеспечить потребителей электричеством», — сказал он.

В мире,Александр Харченко,
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