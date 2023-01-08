Комик сравнил победительниц «Мисс Америка» и «Мисс Россия»

Американский комик и журналист Джексон Хинкл сравнил победительниц локальных конкурсов «Мисс Вселенная» в России и США. Как сообщает NEWS.ru, в своих соцсетях он выложил фото трансгендера Брайана Нгуена, который одержал победу на конкурсе красоты «Miss Greater Derry» в штате Нью-Гэмпшир, и россиянки Анны Линниковой, которая завоевала титул «Мисс Россия-2022».

Фото: соцсети соцсети

«Мы полностью спятили», — прокомментировал Хинкл различие между победителями, явно отдавая предпочтение Линниковой.

Напомним, что Нгуен стал первым участником международного конкурса красоты, который не является урожденной женщиной, а совершил трансгендерный переход. Он был представлен на мероприятии как «мужчина-подросток» и в результате победил остальных участниц. Пользователи соцсетей раскритиковали победу Брайана, назвав ее «признаком наступления апокалипсиса».