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46 минут назад

«Мы полностью спятили»: комик сравнил победительниц «Мисс Америка» и «Мисс Россия»

Никита Бородкин

Американский комик и журналист Джексон Хинкл сравнил победительниц локальных конкурсов «Мисс Вселенная» в России и США. Как сообщает NEWS.ru, в своих соцсетях он выложил фото трансгендера Брайана Нгуена, который одержал победу на конкурсе красоты «Miss Greater Derry» в штате Нью-Гэмпшир, и россиянки Анны Линниковой, которая завоевала титул «Мисс Россия-2022».

Комик сравнил победительниц «Мисс Америка» и «Мисс Россия»
Фото: соцсетисоцсети

«Мы полностью спятили», — прокомментировал Хинкл различие между победителями, явно отдавая предпочтение Линниковой.

Напомним, что Нгуен стал первым участником международного конкурса красоты, который не является урожденной женщиной, а совершил трансгендерный переход. Он был представлен на мероприятии как «мужчина-подросток» и в результате победил остальных участниц. Пользователи соцсетей раскритиковали победу Брайана, назвав ее «признаком наступления апокалипсиса».

Линникова одержала победу на конкурсе «Мисс Россия-2022». 22-летняя уроженка Оренбурга уже готовится к международному финалу, который состоится 14 января в Новом Орлеане.

В мире,Брайан Нгуен,
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