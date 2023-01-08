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23 минуты назад

Президент Сербии Вучич связал санкции против России с признанием независимости Косово

Российская Газета

Если Сербия введет санкции против России, Запад тут же потребует и признать независимость Косово, считает сербский президент Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что после выдачи на Запад экс-президента Югославии Слободана Милошевича и бывших лидеров боснийских сербов Ратко Младича и Радована Караджича Белград ничего не получил взамен.

"И сейчас, если введем санкции, тогда окажется, что пришло время соглашения с Косово", - заявил Вучич сербскому ТВ.

Он отметил, что ожидает в 2023 году усиления давления на Сербию по вопросам Косово и введения санкций против России. По его словам, санкции влияют на всю Европу и на весь мир и в этом смысле следующая зима "будет намного хуже".

Вучич рассказал о «тщательно составленном письме» от НАТО

"Это обоюдоострый меч", - сказал президент Сербии.

Ранее Вучич говорил, что Белград будет отстаивать свою позицию относительно отказа от антироссийских санкций до тех пор, пока это не поставит под угрозу жизненные интересы Сербии.

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