Если Сербия введет санкции против России, Запад тут же потребует и признать независимость Косово, считает сербский президент Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что после выдачи на Запад экс-президента Югославии Слободана Милошевича и бывших лидеров боснийских сербов Ратко Младича и Радована Караджича Белград ничего не получил взамен.

"И сейчас, если введем санкции, тогда окажется, что пришло время соглашения с Косово", - заявил Вучич сербскому ТВ.

Он отметил, что ожидает в 2023 году усиления давления на Сербию по вопросам Косово и введения санкций против России. По его словам, санкции влияют на всю Европу и на весь мир и в этом смысле следующая зима "будет намного хуже".

"Это обоюдоострый меч", - сказал президент Сербии.