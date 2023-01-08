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47 минут назад

Премьеру Эстонии пришлось перейти на русский язык в разговоре с украинцем

Илья Родин

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас была вынуждена продолжить беседу на русском языке с представителем Украины во время одной из пресс-конференций. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

По данным портала, политик владеет эстонским, русским, английским, финским, французским языками. С собеседником из Украины он предпочла общаться именно на русском языке.

«По-русски я говорю, но по-украински [нет]. Вы [предпочитаете] украинский или русский?», - обратилась она к нему.

Представитель Украины ответил, что предпочитает родной язык.

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Ранее Каллас призналась, что во время визитов на Украину общается с официальными лицами на русском языке, сообщает РИА «Новости».

В мире,Видео,Кая Каллас,
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