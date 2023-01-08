Премьеру Эстонии пришлось перейти на русский язык в разговоре с украинцем

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас была вынуждена продолжить беседу на русском языке с представителем Украины во время одной из пресс-конференций. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

По данным портала, политик владеет эстонским, русским, английским, финским, французским языками. С собеседником из Украины он предпочла общаться именно на русском языке.

«По-русски я говорю, но по-украински [нет]. Вы [предпочитаете] украинский или русский?», - обратилась она к нему.

Представитель Украины ответил, что предпочитает родной язык.