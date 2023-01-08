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35 минут назад

В Киеве в оскорбительной форме потребовали от Тбилиси выдать Саакашвили

Деловая газета "Взгляд"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что имеет «радикальную позицию» по вопросу находящегося в заключении в Тбилиси экс-президента Грузии, украинского гражданина Михаила Саакашвили и потребовал его выдачи Киеву либо вывоза в «любую европейскую страну», сообщает «Первый канал» – Общественное ТВ Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Подоляк отметил, что Украина «на официальном уровне» предлагает Тбилиси выдать ей Саакашвили, отбывающего с октября 2021 года шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями.

Подоляк заявил, что «с большой симпатией» относится к Саакашвили, который нелегально пересек границу Грузии в украинском контейнере с молочными продуктами.

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Советник офиса Владимира Зеленского назвал бывшего лидера Грузии «фигурой исторического масштаба». Он также заявил, что «правительство Грузии намеренно хочет ввести свою страну в историю как государство, которое целенаправленно пытало своего президента».

Подоляк предложил руководителям Грузии «оптимальный вариант» – передать Саакашвили любой стране.

«Если хотите, я сам приеду и заберу (Саакашвили), не проблема», – сказал советник офиса Зеленского.

Со своей стороны председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил политикам, защищающим осужденного экс-президента, «не путать политику и правосудие». По его словам, любые заявления в поддержку Саакашвили являются «попыткой воспрепятствовать правосудию», что «вызывает разочарование».

Саакашвили находится под охраной в клинике «Вивамеди» в Тбилиси из-за жалоб на здоровье. Власти Грузии уверяют, что оказывают ему всю необходимую помощь.

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