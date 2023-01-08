Премьеру Эстонии пришлось перейти на русский язык в разговоре с украинцем

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас решила продолжить беседу на русском языке с собеседником из Украины во время одной из пресс-конференций 2022 года, инцидент попал на видео.

Отмечается, что политик владеет пятью языками – эстонским, английским, финским, французским и русским, передает издание «Sputnik Ближнее Зарубежье». Но общаться с представителем Украины решила именно на русском языке.

«По-русски я говорю, но по-украински... – обратилась Каллас к гостю конференции и развела руками. – Вы украинский или русский?».

«Украинский, украинский», – отозвался представитель Украины.