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10 минут назад

Премьеру Эстонии пришлось перейти на русский язык в разговоре с украинцем

Деловая газета "Взгляд"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас решила продолжить беседу на русском языке с собеседником из Украины во время одной из пресс-конференций 2022 года, инцидент попал на видео.

Отмечается, что политик владеет пятью языками – эстонским, английским, финским, французским и русским, передает издание «Sputnik Ближнее Зарубежье». Но общаться с представителем Украины решила именно на русском языке.

«По-русски я говорю, но по-украински... – обратилась Каллас к гостю конференции и развела руками. – Вы украинский или русский?».

«Украинский, украинский», – отозвался представитель Украины.

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Эстонский политик ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком, а министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода с русского языка на эстонский в школах и детских садах

В мире,Видео,Кая Каллас,
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