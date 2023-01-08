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20 минут назад

В Голландии опубликовали карту нацистского клада на миллионы долларов

Илья Родин

Голландские архивисты выложили в интернет документ времен Второй мировой войны. На карте указано место расположения тайника немецких солдат, в котором могут находиться сокровища на $18,1 млн. Об этом пишет The Observer.

Опубликована карта нацистского клада на миллионы долларов
Фото: PixabayPixabay

Отмечается, что в апреле 1945 года немецкие солдаты закопали в Голландии четыре ящика монет, часов, ювелирных изделий, драгоценных камней. Предположительно, они собрали их в одном из разрушенных при бомбардировках банков.

Они устроили тайник в корнях тополя недалеко от деревни Оммерен, примерно в 25 милях от Арнема.

Уточняется, что информация о кладе после окончания Второй мировой войны стала достоянием общественности. Голландское государство приложило значительные усилия, чтобы обнаружить его, но все старания оказались тщетными.

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В частности, в 1946-47 годах голландцы несколько раз пытались найти сокровища. Первая попытка не удалась, потому что земля была промерзшей. Вторая, с помощью примитивных металлоискателей того времени, также ничего не дала.

В третий раз они воспользовались картой, составленной одним из немецких солдат, участвовавших в устройстве тайника. Он отметил на ней предполагаемое место, где находятся ящики.

После ряда неудачных поисков, карта и документы о поисках были переданы в архив. Их опубликовали спустя десятки лет после окончания расследования.

В Голландии надеются, что сокровища все же удастся найти и вернуть потомкам законных владельцев. Вместе с тем, шансы на это невелики, так как за прошедшие годы ящики могли найти местные жители. Кроме того, немецкие солдаты могли в дальнейшем перенести тайник в другое место.

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