Ведущие ученые Китая стали умирать с пугающей скоростью

Ведущие ученые и инженеры КНР стали уходить из жизни с пугающей скоростью после отмены в стране антиковидных ограничений, пишет газета South China Morning Post.

Отмечается, что в декабре 2022 года власти Китая начали постепенное ослабление мер по борьбе с COVID-19, которые с 2019 года были одними из самых жестких на планете. 8 января правительство отменило обязательное ПЦР-тестирование и централизованную изоляцию для всех, прибывающих в страну.

На фоне этого в КНР фиксируется небывалый рост заболеваемости коронавирусом. Врачи разрешают больным, переносящим заболевание бессимптомно или в легкой форме, лечиться дома. В больницы забирают только пациентов в тяжелом состоянии. Тем не менее, в больничных палатах нет свободных мест.

Пандемия также вызвала истощение ресурсов в системе общественного здравоохранения, что привело к задержке в лечении других заболеваний, уточняют эксперты.

В результате, наблюдается повышенный уровень смертности. В частности, в период с 15 декабря по 4 января скончались 20 членов Инженерной академии Китая. Для сравнения, в период с 2017 по 2021 год в среднем умирали по 16 членов академии в год, а в 2021 году было зафиксировано 13 смертей.

Самым молодым членом академии из числа скончавшихся в указанный период был 77-летний физик Ти Тяньчу, специализировавшийся на атомных часах.Самым старшим был 102-летний Чжан Цзиньчжэ, который в 1950 году основал первое в Китае отделение детской хирургии в больнице Пекинского университета.