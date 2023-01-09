Китаю предрекли «коронавирусное цунами» в лунный Новый год

Китай столкнется с «коронавирусным цунами» из-за туристического ажиотажа в связи с приближающимся лунным Новым годом, который будет праздноваться с 21 января. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По закону жители Китая получат семь выходных дней в честь одного из главных праздников страны, который традиционно принято справлять в кругу семьи. Многие китайцы-горожане, как ожидается, воспользуются этой возможностью, чтобы навестить родителей и родственников в маленьких городах и селах. Издание отмечает, что действовавшие в предыдущие годы коронавирусные ограничения создали «отложенный спрос» на поездки на малую родину, поэтому в этом году в провинциальные города Китая устремятся не только жители Пекина, Шанхая и Шэньчжэня, но и китайская диаспора из Гонконга, Сингапура и даже Лос-Анджелеса и Лондона.

Китай уже прошел пик заражений коронавирусом в декабре, после того как власти резко сняли большую часть карантинных ограничений. Однако основной удар тогда пришелся на крупные мегаполисы. Массовый отток городского населения в китайскую глубинку может обернуться серьезной нагрузкой на местные больницы, ведь у них значительно меньше персонала и ресурсов, чем в крупных мегаполисах, предрекает агентство. Издание отмечает, что многие провинциальные больницы уже столкнулись с ростом числа больных среди пожилых людей.