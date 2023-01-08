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50 минут назад

Пролив Босфор из-за тумана закрыли для судоходства

ТАССиещё 1

Судоходство в обе стороны в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, приостановлено из-за сильного тумана. Об этом сообщило в воскресенье Управление береговой охраны Турции.

Пролив Босфор закрыли для судоходства
Фото: ТАССТАСС

"Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04:35 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Судоходство в Босфоре и Дарданеллах неоднократно приостанавливалось на протяжении минувшей недели из-за тумана в районе Мраморного моря. Это приводило к сбоям в работе аэропорта имени Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула.

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