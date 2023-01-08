Экс-госсекретарь США озвучил способ закончить конфликт на Украине

«Киссинджер указывает, что если Украина вступит в НАТО, граница альянса будет „в пределах 300 миль от Москвы“, что устранит стратегическую глубину, на которую всегда рассчитывала Россия. Он предположил, что решением нынешнего конфликта должна быть нейтральная Украина, но он не объясняет, как может быть гарантирована безопасность страны как нейтрального буферного государства», — передает американский журнал Foreign Affairs.