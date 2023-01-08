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11 минут назад

Экс-госсекретарь США: нейтральный статус Украины позволит завершить конфликт

Ura.Ru

Чтобы закончить конфликт, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и сохранить нейтральный статус страны. Такое заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Экс-госсекретарь США озвучил способ закончить конфликт на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Киссинджер указывает, что если Украина вступит в НАТО, граница альянса будет „в пределах 300 миль от Москвы“, что устранит стратегическую глубину, на которую всегда рассчитывала Россия. Он предположил, что решением нынешнего конфликта должна быть нейтральная Украина, но он не объясняет, как может быть гарантирована безопасность страны как нейтрального буферного государства», — передает американский журнал Foreign Affairs.

Бывший госсекретарь США отметил, что Россия страдает от «постоянного ощущения незащищенности». Это происходит из-за большой территории страны и отсутствия географической защиты.

«Киев поставил интересы НАТО выше украинских, предав свой народ»

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что прекратить конфликт на Украине можно, если страна вернется к внеблоковому статусу. По ее словам, нужны реальные гарантии безопасности. Аналогичное заявление делал и миллиардер Илон Маск, который также выступил за обеспечение нейтрального статуса Украины.

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